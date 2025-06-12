بمشاركة 2000 لاعب وجوائز قيمتها 70 مليون دولار.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينطلق من قلب السعودية

في صيف 2024، استضافت العاصمة السعودية الرياض النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو أكبر حدث تنافسي في تاريخ الألعاب، يجمع نخبة بطولات الألعاب الإلكترونية تحت مظلة واحدة.
وفي نسخة العام الجاري، التي تنطلق يوم 7 يوليو القادم حتى 24 أغسطس، باستضافة سعودية، يرتقي الحدث إلى مستوى غير مسبوق، بمشاركة 24 من أهم الألعاب وأكثرها جماهيرية، وتقديم أكبر مجموع جوائز مالية على الإطلاق في تاريخ الرياضات الإلكترونية، إذ تتعدى الجوائز حاجز الـ70 مليون دولار، وبمشاركة أكثر من ألفي لاعب.
كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) هو حدث رياضي عالمي سنوي يحتفي بالمنافسات النخبوية وشغف الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بنظام التجميع النقطي عبر الألعاب المختلفة، أو ما يُعرف بـ"Cross Gaming"، حيث يتنافس نخبة محترفي العالم في مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بأعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.
تقدّم البطولة إجمالي جوائز هو الأكبر في تاريخ البطولات الإلكترونية، ويتجاوز 70 مليون دولار أمريكي. ومن ضمن هذا المجموع، يقدّم نظام بطولة الأندية المبتكر 27 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا، بناءً على أدائهم الإجمالي في مختلف الألعاب التي يشاركون فيها.
ويميّز هذا النظام البطولة عن غيرها، إذ لا تقتصر على لعبة واحدة، بل تقدم نموذجًا تنافسيًا جديدًا يشمل عدة ألعاب، تختار الأندية منها ما تشارك به، وتجمع النقاط وفق النتائج، ليتوج في الختام النادي الأعلى نقاطًا بلقب "بطل العالم لأندية الرياضات الإلكترونية".
وتضم البطولة 24 لعبة مختلفة منها: أبيكس ليجندز – Apex Legends، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6 - Call of Duty: Black Ops 6، كول أوف ديوتي: وورزون - Call of Duty: Warzone، الشطرنج - Chess، كاونتر سترايك 2 – Counter-Strike 2، كروس فاير - Crossfire، دوتا 2 – DOTA 2، إي ايه سبورتس إف سي 25 – 25 EA Sports FC، فاتال فوري: سيتي أوف ذا وولفز - FATAL FURY: City of the Wolves، فري فاير – Free Fire، أونر أوف كينجز – Honor of Kings، ليج أوف ليجيندز – League of Legends، موبايل ليجندز: بانج بانج - Mobile Legends: Bang Bang، أوفرواتش 2 – Overwatch 2، ببجي باتل جراوندز - PUBG BATTLEGROUNDS، ببجي موبايل – PUBG Mobile، رينبو سيكس سيج إكس - Rainbow Six Siege X، رينسبورت - RENNSPORT، روكيت ليج – Rocket League، ستاركرافت 2 – StarCraft II، ستريت فايتر 6 – Street Fighter 6، تيم فايت تاكتيكس – Teamfight Tactics، تيكن 8 – TEKKEN 8، فالورانت - VALORANT.
البطولة، التي تستضيفها المملكة سنويًا منذ عام 2024، ترسّخ مكانتها في قطاع واعد يشهد نموًا واسعًا، وتُعزز حضورها الدولي في ساحة الرياضات الإلكترونية. وتعكس استضافة هذه الفعاليات التزام السعودية بالتحول إلى مركز عالمي في هذا القطاع الحيوي.
ويبرز هذا التوجه من خلال إطلاق سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر 2022، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية في القطاع بحلول 2030، مع خلق 39 ألف وظيفة، وزيادة مساهمة الناتج المحلي بنحو 50 مليار ريال.
وقد هدفت الاستراتيجية إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، وكانت نقطة تحول رئيسية في ترسيخ مكانة المملكة.
ولا تقتصر الاستضافات على كأس العالم، إذ من المنتظر أن تستضيف السعودية أول ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية عام 2027، بشراكة تمتد 12 عامًا مع اللجنة الأولمبية الدولية.
ويُسجل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًا متسارعًا داخل المملكة، إذ يتراوح حجم الاستثمار الحكومي فيه ما بين 38 إلى 40 مليار دولار، يشمل البنية التحتية، والتسهيلات، والاستحواذات.
وبحسب تقارير اقتصادية، يُتوقع أن يسهم القطاع بنحو 13.3 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول عام 2030، ما يبرز بوضوح الأهمية التي توليها السعودية للرياضات الإلكترونية كجزء من رؤيتها الطموحة.