بمشاركة 2000 لاعب وجوائز قيمتها 70 مليون دولار.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينطلق من قلب السعودية

وتضم البطولة 24 لعبة مختلفة منها: أبيكس ليجندز – Apex Legends، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6 - Call of Duty: Black Ops 6، كول أوف ديوتي: وورزون - Call of Duty: Warzone، الشطرنج - Chess، كاونتر سترايك 2 – Counter-Strike 2، كروس فاير - Crossfire، دوتا 2 – DOTA 2، إي ايه سبورتس إف سي 25 – 25 EA Sports FC، فاتال فوري: سيتي أوف ذا وولفز - FATAL FURY: City of the Wolves، فري فاير – Free Fire، أونر أوف كينجز – Honor of Kings، ليج أوف ليجيندز – League of Legends، موبايل ليجندز: بانج بانج - Mobile Legends: Bang Bang، أوفرواتش 2 – Overwatch 2، ببجي باتل جراوندز - PUBG BATTLEGROUNDS، ببجي موبايل – PUBG Mobile، رينبو سيكس سيج إكس - Rainbow Six Siege X، رينسبورت - RENNSPORT، روكيت ليج – Rocket League، ستاركرافت 2 – StarCraft II، ستريت فايتر 6 – Street Fighter 6، تيم فايت تاكتيكس – Teamfight Tactics، تيكن 8 – TEKKEN 8، فالورانت - VALORANT.