النصر يُكرِّر تفوُّقه على الأهلي من جديد.. ويواصل مطاردة الهلال

قاد البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فريقه النصر لتجاوُز محطة الأهلي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فاكوندو تيلو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بالرغم من أفضلية الأهلي، من خلال رأسية "ديميرال" في "د37"، التي تكفلت العارضة بالتصدي لها، وقبلها كرة "فيرمينو".
وجاءت ردة الفعل النصراوية من خلال هدف أحرزه قائد الفريق "كريستيانو رونالدو" في "د42"، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني أضاع "رونالدو" فرصة التقدم في "د47" بعد تصدٍّ رائع لحارس الأهلي "إدوارد ميندي".
وبادر الأهلي بزيارة مرمى حارس الضيوف "أوسبينا" في "د57"، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن "رونالدو" عاد لزيارة مرمى الأهلي بهدف أول "مؤكد هذه المرة" للنصر من ركلة جزاء في "د68"؛ ليصل هداف الدوري للهدف الـ23.
وبتلك النتيجة بقي النصر وصيفًا للهلال برصيد 56 نقطة، والأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة.