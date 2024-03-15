النصر يُكرِّر تفوُّقه على الأهلي من جديد.. ويواصل مطاردة الهلال

قاد البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فريقه النصر لتجاوُز محطة الأهلي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فاكوندو تيلو".