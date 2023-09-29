الجواد "بدر العلياء" يُحقِّق كأس المصيف في الحفل الـ(50)

حقَّق الجواد بدر العلياء، لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي، كأس المصيف، وسلَّم المشرف العام على موسم سباقات الطائف خالد الشعري الجائزة لللفائز، وذلك في الحفل الـ (50) لموسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.
وتضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
من جهة أخرى، يترقب الوسط الفروسي غدًا السبت السباقات المخصصة لأمهار ومهرات السنتين المباعة في مزاد نادي سباقات الخيل 2022 بجائزة مالية قدرها مليون ريال مقسمة على الشوطين بالتساوي، الأول للأفراس والثاني للحصن. وتتميز هذه السباقات بتخريج أبطال المستقبل.
فمن صالة المزاد تم شراء الجواد كومشنر كنق، بطل الديربي السعودي الذي استقطبه وكيل المشتريات الأستاذ أحمد العبداللطيف، الذي بدوره استقطب كذلك مهورًا عدة، ستشارك في سباقات الغد.
وأدلى العبداللطيف بتصريح بهذه المناسبة قائلاً: من بين المشاركين في السباق آمل في فوز "أشو بوي".
وأضاف: اشتريت أمه "كاباشينو قال" في نوفمبر 2020 من أمريكا، وأنتجته، ثم بعته في مزاد الرياض بمبلغ 115 ألف ريال (نحو 30.600 دولار أمريكي)، وما زال في طور النمو، ولكنه حل بالفعل ثالثًا ورابعًا في ثلاثة سباقات. وبالتطلع إلى المستقبل أعتقد أنه بحاجة للمشاركة على مسافات أطول بناء على خصائص سلالته من جهة الأب.ومن بين المبيعات الأخرى من مزاد نوفمبر الماضي في الرياض، الذي سيقام مجددًا في نوفمبر 2023، جواد السنتين "سمو" المنتسب للفحل "قولدنسينتس" الفائز بسباق بريدرزكب ديرت مايل مرتين على التوالي،
وأيضًا "مشهور" البالغ من العمر سنتين، ابن الفائز بالفئة الأولى على المضامير الرملية "كريتف كويز".
وأضاف العبداللطيف: "شاركت في شراء جوادين آخرين في مزاد الرياض العام الماضي ، وأعتقد أنهما يستحقان المتابعة.
وكان "سمو" مذهلاً في سباقه الأول، وحقق الفوز، كما تمكن أيضًا من تحطيم الزمن القياسي لمسافة 1400 متر، فيما يظهر "مشهور" قدرات واعدة للغاية؛ إذ حل وصيفًا في مشاركته الأولى، وأردف ذلك بتسجيله فوزًا بفارق 6 أطوال بسباق مفتوح الدرجات.
وقال: وأرى أن لديه الإمكانية ليكون متميزا على مسافة 1600 متر.
حضر الحفل جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.