الجواد "بدر العلياء" يُحقِّق كأس المصيف في الحفل الـ(50)

وأضاف: اشتريت أمه "كاباشينو قال" في نوفمبر 2020 من أمريكا، وأنتجته، ثم بعته في مزاد الرياض بمبلغ 115 ألف ريال (نحو 30.600 دولار أمريكي)، وما زال في طور النمو، ولكنه حل بالفعل ثالثًا ورابعًا في ثلاثة سباقات. وبالتطلع إلى المستقبل أعتقد أنه بحاجة للمشاركة على مسافات أطول بناء على خصائص سلالته من جهة الأب.ومن بين المبيعات الأخرى من مزاد نوفمبر الماضي في الرياض، الذي سيقام مجددًا في نوفمبر 2023، جواد السنتين "سمو" المنتسب للفحل "قولدنسينتس" الفائز بسباق بريدرزكب ديرت مايل مرتين على التوالي،