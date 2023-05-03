يحتضنها منتجع نادي نوفا للفروسية.. اتحاد البولو يدشّن بطولة السيدات

أعلن الاتحاد السعودي للبولو عن إقامة بطولة بولو للسيدات لأول مرة، خلال شهر نوفمبر القادم، على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية "غرب الرياض".
وبدأت التجهيزات لإعداد أول فريق نسائي سعودي للبولو، ليلعب مباريات البطولة ضد فرق نسائية للبولو عربية ودولية، تضمّ عددًا من ممارسات اللعبة.
وسعى الاتحاد السعودي للبولو، مع شركة الحوافر الرياضية الشريك الرسمي في البطولة؛ إلى التعاون مع أهم إسطبلات الخيول في مدن الرياض وجدة والدمام؛ للبدء في تأهيل الفارسات السعوديات لممارسة اللعبة والمشاركة في البطولة، التي ستصاحبها عروض للأزياء من الدول المشاركة في الفريق العربي والدولي.
وأوضح عمر زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو، أن اهتمام مجلس الإدارة بتفعيل الرياضة النسائية وتسهيل كافة الأمور لتذليل المعوقات التي تواجههم، ونشر اللعبة، وفقًا لاستراتيجية الاتحاد، المتوافقة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.