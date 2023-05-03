يحتضنها منتجع نادي نوفا للفروسية.. اتحاد البولو يدشّن بطولة السيدات

وسعى الاتحاد السعودي للبولو، مع شركة الحوافر الرياضية الشريك الرسمي في البطولة؛ إلى التعاون مع أهم إسطبلات الخيول في مدن الرياض وجدة والدمام؛ للبدء في تأهيل الفارسات السعوديات لممارسة اللعبة والمشاركة في البطولة، التي ستصاحبها عروض للأزياء من الدول المشاركة في الفريق العربي والدولي.