صافرة فنزويلية تضبط لقاء القادسية وضمك.. وبلغارية للخلود والنصر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم التحكيم التي ستتولى إدارة مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.
وعينت لجنة الحكام طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية والوسطى لقيادة مباراة القادسية وضيفه ضمك التي يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وسيقود الحكم الدولي الفنزويلي جيسوس فالينزويلا المباراة حكماً للساحة، وسيساعده مواطنه جورجي أوريجو كمساعد أول، والحكم توليو مورينو من الهندوراس مساعد ثانٍ، فيما سيتولى الفنزويلي جوان سوتو إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.
كما اختار اتحاد القدم طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مواجهة الخلود ونظيره النصر، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كابالوف، على أن يعاونه مواطناه مارتن مارغارينوف وديان فالكوف، في حين سيشرف دراغومير دراغانوف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي فيصل القحطاني.
وكلف عبدالله الخربوش لقيادة لقاء الأهلي مع ضيفه الأخدود، حيث سيساعده كل من خلف الشمري وسعد السبيعي، فيما ستكون غرفة الفيديو بعهدة محمد البريدي وبمساعدة من حسن آل سلام.