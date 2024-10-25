صافرة فنزويلية تضبط لقاء القادسية وضمك.. وبلغارية للخلود والنصر

كما اختار اتحاد القدم طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مواجهة الخلود ونظيره النصر، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كابالوف، على أن يعاونه مواطناه مارتن مارغارينوف وديان فالكوف، في حين سيشرف دراغومير دراغانوف على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي فيصل القحطاني.