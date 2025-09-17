النصر يدشن مشواره الآسيوي بخماسية في شباك استقلول الطاجيكي

تخطى فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم محطة ضيفه استقلول الطاجيكي بخماسية نظيفة (5-0)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 - المجموعة الرابعة -، بقيادة الحكم الكوري الجنوبي كو هيونج جين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون مقابل، جاء الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 14 بعد مساهمة إيجابية من زميله هارون كمارا، فيما أضاف أنجيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة من غريب. وشهد الشوط حضورًا مميزًا للاعب النصر جواو فيلكس من خلال تحركاته وتفاعله مع زملائه، بينما خسر الفريق خدمات اللاعب سعد الناصر الذي غادر الملعب متأثرًا بإصابته.
وفي الشوط الثاني أضاف ويسلي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 59 بعد فاصل من المراوغة ومجهود فردي رائع. ثم أحرز كومان الهدف الرابع في الدقيقة 89 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء. واختتم ساديو ماني خماسية النصر في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة متقنة من غريب.
وبهذه النتيجة، حصد النصر أول ثلاث نقاط له في البطولة متصدرًا مجموعته، فيما بقي استقلول بلا رصيد.