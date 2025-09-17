النصر يدشن مشواره الآسيوي بخماسية في شباك استقلول الطاجيكي

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون مقابل، جاء الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 14 بعد مساهمة إيجابية من زميله هارون كمارا، فيما أضاف أنجيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة من غريب. وشهد الشوط حضورًا مميزًا للاعب النصر جواو فيلكس من خلال تحركاته وتفاعله مع زملائه، بينما خسر الفريق خدمات اللاعب سعد الناصر الذي غادر الملعب متأثرًا بإصابته.