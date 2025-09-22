"ديمبلي" يتوَّج بالكرة الذهبية في مفاجأة كبرى.. وصلاح رابعًا وحكيمي سادسًا

في ليلة كروية لافتة أقيمت في أحد المسارح العريقة بالعاصمة الفرنسية باريس، تُوّج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول".
وشهد الحفل لحظات ترقّب كبيرة قبل أن يعلن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو عن اسم الفائز بالجائزة، بعد منافسة قوية مع الإسباني لامين يامال، الذي نال بدوره جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية تواليًا.
وفي ترتيب مفاجئ، جاء البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان في المركز الثالث، متقدمًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي حل رابعًا، فيما حلّ البرازيلي رافينيا خامسًا.
وجاء المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، في المركز السادس، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي جاء سابعًا، وتلاه الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) ثامنًا، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) تاسعًا، والبرتغالي نونو مينديس عاشرًا.
أما في فئة السيدات، فحافظت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، على لقب أفضل لاعبة في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد تفوقها على مواطنتها ماريونا كالدينتي (أرسنال)، والإنجليزية أليسيا روسو (أرسنال).
وتسلّمت بونماتي الجائزة من نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا، الذي وصفته بأنه مثلها الأعلى في الملاعب، مشيدة بتأثيره الكبير على مسيرتها الكروية.
وضمّت قائمة أفضل عشر لاعبات أيضًا: أليكسيا بوتياس، كلوي كيلي، باتريشيا جويجارو، ليا ويليامسون، إيفا بايور، لوسي برونز، وهانا هامبتون التي اختتمت القائمة في المركز العاشر.