دورة الألعاب السعودية.. "ابن جلوي" يتوج الفائزين بالميداليات الذهبية في منافسات التجديف الداخلي

وشهدت دورة الألعاب السعودية 2022 يومًا حافلًا؛ حيث أقيمت منافسات في 15 رياضة مختلفة، في نهائيات رفع الأثقال لأوزان 81 كجم للسيدات، و89 كجم وفوق 102 كجم للرجال، إلى جانب نهائيات السباحة 200 متر حرة رجال، و50 متر ظهر رجال، و200 متر صدر رجال، و100 متر فراشة رجال، كما اختتمت اليوم منافسات البولنج، وكرة السلة 3X3، والتجديف الداخلي وكرة الطاولة البارالمبية، وتواصلت منافسات الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة قدم الصالات للسيدات وكرة اليد وكرة السلة للسيدات والبلياردو، كما انطلقت اليوم منافسات التنس والملاكمة التايلاندية والجمباز.