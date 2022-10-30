دورة الألعاب السعودية.. "ابن جلوي" يتوج الفائزين بالميداليات الذهبية في منافسات التجديف الداخلي

تواصلت فعاليات دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.
وشهدت دورة الألعاب السعودية 2022 يومًا حافلًا؛ حيث أقيمت منافسات في 15 رياضة مختلفة، في نهائيات رفع الأثقال لأوزان 81 كجم للسيدات، و89 كجم وفوق 102 كجم للرجال، إلى جانب نهائيات السباحة 200 متر حرة رجال، و50 متر ظهر رجال، و200 متر صدر رجال، و100 متر فراشة رجال، كما اختتمت اليوم منافسات البولنج، وكرة السلة 3X3، والتجديف الداخلي وكرة الطاولة البارالمبية، وتواصلت منافسات الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة قدم الصالات للسيدات وكرة اليد وكرة السلة للسيدات والبلياردو، كما انطلقت اليوم منافسات التنس والملاكمة التايلاندية والجمباز.
توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بالميداليات الذهبية لمنافسات التجديف الداخلي التي يستضيفها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وأسفرت النتائج التي أقيمت على مدار يومين عن فوز اللاعب راكان علي رضا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه اللاعب عماد يوسف في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء حسن قادري في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات السيدات حصدت اللاعبة كاريمان أبو الجدايل المركز الأول والميدالية الذهبية، وحلّت اللاعبة إيما ميريك في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت هيا المامي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزون والفائزات إلى جانب الأمير فهد بن جلوي، وعبد العزيز باعشن مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، وعلي حسن رضا رئيس الاتحاد السعودي للتجديف.
وفي منافسات رفع الأثقال للسيدات في صالة نادي الرياض، حصدت اللاعبة دلال المؤمن المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن 81 كجم بمجموع 145 كجم، وجاءت اللاعبة حنان بقاس في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 141 كجم، وحلّت اللاعبة وفاء قمرة في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع 124 كجم.
وفي منافسات الرجال حلّق اللاعب حسن الراضي بالميدالية الذهبية والمركز الأول لوزن فوق 102 كجم بمجموع 362 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب علي الخزعل بمجموع 360 كجم، وأكمل اللاعب حسين المهر منصة التتويج بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع 326 كجم.
وتوّج الفائزين والفائزات محمد أحمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والدولي لرفع الأثقال، وأضواء العريفي وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير في المملكة العربية السعودية، وعلي ظافر حكمي، نائب رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
وفي صالة الرياضات المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حقق اللاعب ألكساندر رشيد يونس المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة، بزمن قدره 1:54:89 ثانية، وحلّ أحمد علي الهاشم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 1:58:60 ثانية، وجاء زيد فيصل السراج في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 2:00:57 ثانية.
وفي سباق 50 متر ظهر، حقق اللاعب محمد عزام بقسماطي المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن قدره 27:47 ثانية، تلاه عمار ياسر الحميد في المركز الثاني بزمن 28:96 ثانية، وجاء في المركز الثالث باتريك زيميك بزمن 29:23 دقيقة.
وفي سباق 200 متر صدر، حصد اللاعب يوسف عيسى اليوسف الميدالية الذهبية بزمن 2:27:79 دقيقة، وجاء محمد منصور العتيبي في المركز الثاني بزمن 2:33:56 دقيقة، وجاء في المركز الثالث هاشم رضا العلوي بزمن 2:36:57 دقيقة.
وفي سباق 100 متر فراشة، توّج اللاعب نذير أحمد آل حمود بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن قدره 56:51 ثانية، تلاه في المركز الثاني اللاعب علي محمد اليوسف بزمن 59:31 ثانية، وجاء روري رومارد في المركز الثالث بزمن 1:00:47 دقيقة، وتوج الفائزين في جميع الفئات المهندس أحمد القضماني رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، والدكتور قاسم الزهير نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة.
كما تواصلت اليوم مباريات دور المجموعات في كرة السلة للسيدات في صالة نادي الهلال؛ حيث فازت لاعبات فريق الشعلة على الهلال بنتيجة 48-43، كما فاز فريق جدة على النصر بنتيجة 49-45.
وفي منافسات كرة الطائرة للسيدات في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فاز فريق الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-0، وفريق الاتفاق على الفيصلي 3-0، والعنقاء على الترجي 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز الاتحاد على الفيصلي بنتيجة 3-0.
وفي منافسات كرة قدم الصالات للسيدات في صالة نادي النصر، فاز فريق الهلال على الشباب بنتيجة 4-0، وفاز فريق الأهلي على فريق شعلة الشرقية بنتيجة 5-2.
وفي منافسات كرة اليد التي تقام في جامعة الملك سعود، فاز فريق الهدى على فريق القارة بنتيجة 26-18.
الجمباز والبادل
كما اختتمت اليوم الجولات التأهيلية لمنافسات الجمباز التي تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وأيضًا الجولة الأولى لمنافسات التنس المقامة في مقر الاتحاد السعودي للتنس، وتصفيات المصارعة المقامة في الأرينا بجامعة الملك سعود، وتواصلت منافسات البلياردو التي تقام في مركز بلاك دايموند.
وكانت منافسات زوجي البادل للرجال التي أقيمت في مركز "بادل إن" على مدار يومين، اختتمت مساء أمس السبت، وأسفرت نتائجها عن تتويج الثنائي: عمر الثاقب، وفهد السعد، بالميدالية الذهبية والمركز الأول بعد فوزهما بالمباراة النهائية أمام عبدالعزيز عبدالله وعبد الله الفرج، في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاء الثنائي: سطام الشهراني، وعبدالرحمن العزام، في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين خالد السعد رئيس اللجنة السعودية للبادل، وعبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومنيرة بنت حمود البراك المدير التنفيذي للجنة السعودية للبادل.
وتقام غدًا الاثنين، العديد من المنافسات في 11 لعبة رياضية، وهي: البلياردو وكرة قدم الصالات للرجال، ونهائيات الجمباز، وكرة اليد، والملاكمة التايلاندية، وكرة الطاولة البارالمبية "وقوف"، والسباحة، والتنس، والكرة الطائرة الشاطئية، والكرة الطائرة، والمصارعة.