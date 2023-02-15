طرح تذاكر مباريات الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلكترونيًا

طرح الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تذاكر مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2022م، لمنطقة غرب القارة، والتي تستضيفها قطر، وهي منافسات الأدوار الإقصائية.
وتنطلق الأحد المقبل، في الدوحة، منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث يستضيف ملعبا الثمامة والجنوب مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب، بمشاركة الدحيل والريان اللذين يلتقيان في مواجهة مباشرة في الدور ثمن النهائي من أجل العبور إلى الدور التالي.
وتبدأ الفرق الستة الأخرى المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية وهي: الهلال والشباب والفيصلي من السعودية، وفولاد خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، بالوصول تباعًا ابتداءً من يوم غدٍ الخميس على أن يكتمل وجود الفرق في الدوحة السبت المقبل.
تُقام المباريات على ملعبي الثمامة والجنوب، وتستضيف ملاعب جامعة قطر تدريبات الفرق الستة، فيما سيتدرب فريقا الدحيل والريان على ملعبيهما، بينما تستضيف ملاعب الإرسال تدريبات الحكام، وستكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، فيما سيتم عقد المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات في قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب الثمامة، وستكون البداية ابتداءً من يوم السبت المقبل.
وتنطلق منافسات دور الـ 16، الأحد المقبل، بالمواجهة القطرية الخالصة التي تجمع الدحيل بالريان الساعة السادسة مساءً على ملعب الثمامة، فيما يلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي في التاسعة مساءً على ملعب الجنوب، فيما يلتقي في يوم الاثنين المقبل، الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني الساعة السادسة على ملعب الثمامة، على أن يلتقي الهلال السعودي -حامل اللقب- مع شباب الأهلي دبي الإماراتي الساعة التاسعة مساءً على ملعب الجنوب، وستُقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، فيما يلعب الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.
وتتوفر تذاكر المباريات، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم عبر الرابط التالي : tickets.qfa.qa وحددت أسعار التذاكر بفئتين الأولى وقيمتها 50 ريالاً قطريًا، وفئة ثانية وقيمتها 20 ريالاً قطريًا.