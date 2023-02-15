طرح تذاكر مباريات الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلكترونيًا

وتنطلق منافسات دور الـ 16، الأحد المقبل، بالمواجهة القطرية الخالصة التي تجمع الدحيل بالريان الساعة السادسة مساءً على ملعب الثمامة، فيما يلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي في التاسعة مساءً على ملعب الجنوب، فيما يلتقي في يوم الاثنين المقبل، الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني الساعة السادسة على ملعب الثمامة، على أن يلتقي الهلال السعودي -حامل اللقب- مع شباب الأهلي دبي الإماراتي الساعة التاسعة مساءً على ملعب الجنوب، وستُقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، فيما يلعب الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.