آخر تطورات مفاوضات "الاتحاد" مع محمد صلاح

كشفت صحيفة "daily mail" عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي نادي الاتحاد السعودي مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن هناك وفداً من السعودية موجود في لندن لإقناع اللاعب المصرى، للحصول على خدماته بهذا الموسم.
وصرحت الصحيفة بأن مسؤولي الاتحاد سيقدمون نحو 200 مليون جنيه إسترليني، خلال الـ48 ساعة القادمة؛ لإقناع محمد صلاح بقبول العرض.
وسبق أن رفض كلوب مدرب ليفربول عرض الاتحاد الأول، الذي بلغ نحو 150 مليون جنيه إسترليني، كما رفض مغادرة اللاعب المصري للنادي الإنجليزي بالموسم الصيفي الجاري.
وشددت الصحيفة على أنه إذا لم تتم المفاوضات مع اللاعب وليفربول قبل يوم الثلاثاء، سيقوم مسؤولو النادي السعودي بالبحث عن لاعب بديل.