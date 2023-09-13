رسميًّا.. "فارس عوض" ينضمّ لقائمة المعلقين في "ssc"

ويملك المعلقُ فارس عوض رصيدًا كبيرًا من الخبرة، اكتسبها خلال الأعوام الماضية، بعد قيامه بالتعليق والوصف على كبرى مباريات كرة القدم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وفي مختلف البطولات المحلية والقارية والمونديالية؛ حيث يعدّ إضافة لقائمة المعلقين المميزين.