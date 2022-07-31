في مهرجان ولي العهد للهجن.. "الكويت" تطير بالأسرع في المفاريد.. و"السعودية" بالحقايق

اختتمت منافسات المفاريد والحقايق ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، حيث طارت هجن الكويت الشقيقة من خلال البكرة "متعبه" لمالكها فلاح العجمي بالأسرع من بين 3374 مطية شاركت في سباقات الـ 116 شوطاً المخصصة للمفاريد، إذ كسبت "متعبه" الأفضل بتوقيت ( 2:54.948 )، وخلال الـ 116 شوطاً حصل السعوديون منها على 96 مركزاً، بينما توّج القطريون بـ 7 مراكز أولى، ثم الإمارات وعمان بـ 6 مراكز، وأخيراً الكويت بمركزٍ أول وحيد عن طريق متعبه.