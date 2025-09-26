لأول مرة.. المملكة تستضيف بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 بمشاركة 40 دولة

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز بن علي الشهراني، أن فوز المملكة بتنظيم البطولة يعكس ثقة الاتحاد الآسيوي في جاهزية السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، إلى جانب الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن الحدث سيشهد كذلك تنظيم اجتماع الكونغرس الآسيوي للدراجات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة مستقبل اللعبة وتطوير برامجها في القارة.