لأول مرة.. المملكة تستضيف بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 بمشاركة 40 دولة

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات عن فوز المملكة بحق استضافة بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026، إلى جانب بطولة الدراجات البارالمبية المصاحبة، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، ضمن سلسلة من النجاحات التي تواصلها الرياضة السعودية على المستويين القاري والدولي.
وستُقام البطولة في منطقة القصيم خلال الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية يمثلون نحو 40 دولة من القارة الآسيوية. وتشمل المنافسات 24 سباقًا موزعة على فئات الرجال، الشباب، السيدات، والبارالمبيين، على طرق مجهزة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز بن علي الشهراني، أن فوز المملكة بتنظيم البطولة يعكس ثقة الاتحاد الآسيوي في جاهزية السعودية، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، إلى جانب الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن الحدث سيشهد كذلك تنظيم اجتماع الكونغرس الآسيوي للدراجات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة مستقبل اللعبة وتطوير برامجها في القارة.
وتُعد هذه الاستضافة إحدى المحطات النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزيز حضورها على خارطة المنافسات الدولية.