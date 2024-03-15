"الانضباط" ترفض شكوى نادي الرياض بحق لاعب الهلال "مالكوم"

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من نادي الرياض بحق لاعب الهلال البرازيلي مالكوم.
وقالت اللجنة في بيان: "قام نادي الرياض واللاعب محمد الشويرخ بتقديم شكوى ضد لاعب نادي الهلال/ مالكوم فيليب بشأن قيامه برشق المياه تجاه لاعب نادي الرياض محمد الشويرخ، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقَي نادي الرياض ونادي الهلال بتاريخ 08/ 03/ 2024م، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024م".
وأضاف البيان: "وبعد استكمال نادي الرياض الإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لاعب نادي الهلال مالكوم فيليب للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الرياض، ومخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم للإفادة حيال الواقعة محل الشكوى".
وبناء على ذلك قررت اللجنة قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(144) من لائحة الانضباط والأخلاق.