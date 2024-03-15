"الانضباط" ترفض شكوى نادي الرياض بحق لاعب الهلال "مالكوم"

وقالت اللجنة في بيان: "قام نادي الرياض واللاعب محمد الشويرخ بتقديم شكوى ضد لاعب نادي الهلال/ مالكوم فيليب بشأن قيامه برشق المياه تجاه لاعب نادي الرياض محمد الشويرخ، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقَي نادي الرياض ونادي الهلال بتاريخ 08/ 03/ 2024م، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024م".