دنيا أبوطالب تحصد المركز الثالث في بطولة العالم للتايكوندو

وأثنى "العمري" على العطاء الذي قدمته اللاعبة دنيا، مؤكداً أنه إنجاز فريد على صعيد السيدات في لعبة التايكوندو، حيث يعتبر حصد مركز "ثالث العالم" نقلة غير عادية في موازين المنافسة، لافتاً إلى أن الطموح كبير في مواصلة تحقيق أفضل المكتسبات.