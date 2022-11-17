دنيا أبوطالب تحصد المركز الثالث في بطولة العالم للتايكوندو

حققت لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو دنيا أبوطالب الميدالية البرونزية بوزن (-49) كجم، في منافسات بطولة العالم للتايكوندو للكبار التي تدور رحاها في مدينة (جوادالاجارا) المكسيكية بمشاركة (122) دولة.
ويعد ذلك إنجازاً جديداً للرياضة السعودية والتايكوندو، والميدالية هي الأولى في تاريخ التايكوندو السعودي للسيدات وسبق للبطلة وأن حققت البرونزية الآسيوية الصيف الماضي، وكان مشوار اللاعبة دنيا في الصراع العالمي شاق حيث تجاوزت لاعبة المنتخب الكازاخستاني (كابانوفا بوتاكوز) بجولتين مقابل لا شيء في دور 64.
ثم تغلبت في دور 32 على لاعبة منتخب ألمانيا (سوفارادا كيشكالت) المصنفة الثامنة عالمياً بجولتين مقابل جولة واحدة.
وفي دور الـ 16 كسبت لاعبة المنتخب المصري (شهد الحسيني) المصنفة التاسعة عالمياً بجولتين مقابل لا شيء.
وتأهلت وبجدارة لدور الـ 8، ودخلت بوابة أبطال العالم بعد انتصارها العريق على الإسبانية المصنفة الأولى على العالم "إدريان إيجليساس" صاحبة ذهبية بطولة العالم للمرأة وفضية اولمبياد طوكيو 2020.
وفي دور نصف النهائي خسرت أمام الصينية Qing GUO ونالت الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ التايكوندو السعودي على مستوى السيدات.
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري التهنئة للقيادة على الإنجاز العالمي الجديد، وقال: لا شك أن هذه المكتسبات تحققت بفضل الدعم اللا محدود للرياضة السعودية.
وأضاف: التهنئة موصولة لوزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي، وهذا التفوق يعتبر تتويجًا للجهود التي تبذل من قبل المسؤولين في قطاع الرياضة.
وأثنى "العمري" على العطاء الذي قدمته اللاعبة دنيا، مؤكداً أنه إنجاز فريد على صعيد السيدات في لعبة التايكوندو، حيث يعتبر حصد مركز "ثالث العالم" نقلة غير عادية في موازين المنافسة، لافتاً إلى أن الطموح كبير في مواصلة تحقيق أفضل المكتسبات.