بسبب أزمة القيد.. مسؤولو الاتحاد يبحثون عن مخرج لجوتا بالدوري التركي أو القطري

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرتغالي "جواو فيليبي" جوتا لاعب الاتحاد، من مغادرة صفوف الفريق، والانتقال إلى الدوري التركي خلال هذا الصيف.
ويواجه الاتحاد أزمة في عدم تسجيل جوتا لاكتمال عدد أجانب الفريق، ورغبة النادي في قيد لويس فيليبي خلال الفترة الحالية، لحاجة الفريق إلى مدافع لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب.
وأفادت صحيفة The Sun" بأن نادي فنربخشة التركي عرض على مسؤولي الاتحاد انضمام جوتا للفريق على سبيل الإعارة، والنادي التركي يدرس الاستغناء عن أحد أجانب الفريق لتسجيل لاعب الاتحاد.
وقالت صحيفة "A Bola" البرتغالية إن لاعب الاتحاد أصبح مطلوبًا لدى الدوري التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم؛ مشيرًا إلى أن فنربخشة مهتم بضمه، بالإضافة أيضًا إلى وجود اهتمام من الريان القطري لاستعارة اللاعب.
وكان البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.