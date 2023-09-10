بسبب أزمة القيد.. مسؤولو الاتحاد يبحثون عن مخرج لجوتا بالدوري التركي أو القطري

وقالت صحيفة "A Bola" البرتغالية إن لاعب الاتحاد أصبح مطلوبًا لدى الدوري التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم؛ مشيرًا إلى أن فنربخشة مهتم بضمه، بالإضافة أيضًا إلى وجود اهتمام من الريان القطري لاستعارة اللاعب.