في قمة منتظرة.. ذهب نخبة الطائرة بين "الاتحاد" و"الهلال"

تختتم غداً الخميس على صالة نادي الاتحاد بجدة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة في نسختها الـ 25، بمواجهة نارية تحدد بطل الكأس تجمع الاتحاد والهلال، ويتساوى الفريقان بعدد النقاط بعد فوزهما على الأهلي والابتسام.
ويسعى صاحب الأرض "الاتحاد" لحصد اللقب بعد أن قدم مستوى يؤكد جاهزيته بمساندة جماهيره الغفيرة التي أسهمت بشكل كبير في بث الحماس ورفع معنويات اللاعبين.
في حين يبحث الهلال عن اللقب الثالث هذا الموسم بعد أن حقق بطولتي الدوري ودورة الألعاب السعودية.
وستقام المباراة 7 مساء، ويسبق هذا اللقاء مباراة الأهلي والابتسام؛ لتحديد المركزين الثالث والرابع 4 مساء.
وتقوم القناة الرياضية السعودية بنقل مباشر للجولة الختامية لبطولة كأس النخبة؛ والمباراة الأولى ستجمع الأهلي والابتسام 4 مساء، في حين تجمع المباراة الثانية الاتحاد والهلال 7 مساء.