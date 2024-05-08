في قمة منتظرة.. ذهب نخبة الطائرة بين "الاتحاد" و"الهلال"

تختتم غداً الخميس على صالة نادي الاتحاد بجدة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة في نسختها الـ 25، بمواجهة نارية تحدد بطل الكأس تجمع الاتحاد والهلال، ويتساوى الفريقان بعدد النقاط بعد فوزهما على الأهلي والابتسام.