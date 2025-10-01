الشباب السعودي يستهل مشواره في دوري أبطال الخليج أمام النهضة العماني

وفي إطار منافسات المجموعة الأولى، يلتقي العين الإماراتي مع سترة البحريني على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين عند الساعة السابعة والنصف مساء، فيما يستضيف زاخو العراقي نظيره القادسية الكويتي على ملعبه الدولي عند الساعة الثامنة والنصف.