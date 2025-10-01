الشباب السعودي يستهل مشواره في دوري أبطال الخليج أمام النهضة العماني

يدشّن فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بمواجهة ضيفه النهضة العماني، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة الثامنة، على ملعب «إس اتش جي أرينا» بالعاصمة الرياض.
ويخوض الشباب لقاءه ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الريان القطري وحضرموت اليمني، واللذين سيلتقيان في اليوم ذاته.
وفي إطار منافسات المجموعة الأولى، يلتقي العين الإماراتي مع سترة البحريني على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين عند الساعة السابعة والنصف مساء، فيما يستضيف زاخو العراقي نظيره القادسية الكويتي على ملعبه الدولي عند الساعة الثامنة والنصف.