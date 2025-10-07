تركي آل الشيخ يكشف في فيديو جديد تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025

كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA))، في فيديو جديد تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، المقرر إقامتها يوم الجمعة 10 أكتوبر بين المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، والتي تتضمن عروضًا عالمية وبالونات عملاقة قادمة من نيويورك بمشاركة شركة Macy’s الأميركية، لأول مرة خارج الولايات المتحدة.
وتشهد المسيرة تقديم عروض جوالة فنية واستعراضية متنوعة بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتضفي على الفعالية طابعًا احتفاليًا يعكس هوية الموسم وفعالياته المميزة. كما يتيح الحدث الدخول المجاني للزوار الراغبين في الاستمتاع بانطلاقة الموسم بين الموسيقى والألوان والعروض الحية التي تملأ أجواء الرياض بالبهجة والإثارة.
وتعرف شركة Macy’s الأميركية بكونها أحد أكبر منظمي العروض الاحتفالية في مدينة نيويورك. وتضم مشاركتها مجموعة من البالونات العملاقة التي يتطلب تحريك الواحد منها مئات الأشخاص نظرًا لضخامتها ودقتها الفنية العالية.
ويؤكد موسم الرياض من خلال هذه المسيرة مكانته كوجهةٍ رائدة في صناعة الترفيه، ومعيارٍ يُقاس عليه مستوى جودة الفعاليات والتجارب التفاعلية في المنطقة، جامعًا بين الإبداع المحلي والتجارب الدولية في انطلاقةٍ جديدة تعزز مكانة الرياض في صدارة المشهد الترفيهي العالمي.