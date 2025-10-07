تركي آل الشيخ يكشف في فيديو جديد تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025

ويؤكد موسم الرياض من خلال هذه المسيرة مكانته كوجهةٍ رائدة في صناعة الترفيه، ومعيارٍ يُقاس عليه مستوى جودة الفعاليات والتجارب التفاعلية في المنطقة، جامعًا بين الإبداع المحلي والتجارب الدولية في انطلاقةٍ جديدة تعزز مكانة الرياض في صدارة المشهد الترفيهي العالمي.