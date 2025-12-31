قبل 3 أيام من الانطلاق.. المملكة ترحب بالعالم في النسخة السابعة من رالي داكار

وفي هذا السياق، قال ياسر بن سعيدان: "إن مشاركته في رالي داكار 2026 تُعد التاسعة في مسيرته، مشيرًا إلى التزامه بالمشاركة في جميع نسخ الرالي منذ انطلاقه في المملكة". وأوضح أنه سيخوض المنافسات ضمن فئة تشالنجر مع فريق ناصر ريسينج، معربًا عن حماسه للمشاركة في أقوى وأصعب تحديات رياضة المحركات على مستوى العالم. وأشار بن سعيدان إلى أن تحضيراته اكتملت، وأن هدفه هو المنافسة على لقب فئة تشالنجر. وعبر عن شكره وتقديره للاتحاد السعودي للدراجات النارية، ولشركة آل سعيدان على ما قدماه من دعم أسهم في تمكينه من المشاركة في هذا المحفل العالمي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استمراره وتواجده في رالي داكار.