أمام ضيفه التعاون .. تتويج النصر ببطولة الدوري الممتاز للبراعم تحت 15

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، اليوم الخميس، فريق النصر بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا لموسم 2023-2024.
وجرت مراسم التتويج عقب نهاية مباراة النصر أمام ضيفه التعاون التي جرت بينهما على ملعب النادي في الرياض لحساب الجولة 30 والأخيرة.
وكان النصر حسم رسميًا لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد فوزه على منافسه المباشر الأهلي بنتيجة 4-2 لحساب الجولة 28.
وأنهى النصر الموسم في الصدارة برصيد 79 نقطة من 25 فوزًا و4 تعادلات مقابل خسارة وحيدة، بفارق 12 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.