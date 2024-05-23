أمام ضيفه التعاون .. تتويج النصر ببطولة الدوري الممتاز للبراعم تحت 15

وكان النصر حسم رسميًا لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد فوزه على منافسه المباشر الأهلي بنتيجة 4-2 لحساب الجولة 28.