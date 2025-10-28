قرعة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض تكشف عن صدامات عالمية من العيار الثقيل

وأسفرت القرعة عن مجموعتين في فئة "الفردي"، إذ ضمت المجموعة الأولى "ستيفاني غراف" كلًّا من: البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكية كوكو غوف، ومواطنتها جيسيكا بيغولا، والإيطالية جاسمين باوليني، فيما جاءت كل من البولندية إيغا شفيونتيك، والأمريكية أماندا أنيسيموفا، ومواطنتها ماديسون كيز، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المجموعة الثانية "سيرينا ويليامز".