قرعة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض تكشف عن صدامات عالمية من العيار الثقيل

أُقيمت اليوم قرعة نهائيات بطولة رابطة محترفات التنس التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس بإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك استعدادًا لانطلاق البطولة خلال الفترة من (1 إلى 8) نوفمبر المقبل في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود في الرياض.
وأسفرت القرعة عن مجموعتين في فئة "الفردي"، إذ ضمت المجموعة الأولى "ستيفاني غراف" كلًّا من: البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكية كوكو غوف، ومواطنتها جيسيكا بيغولا، والإيطالية جاسمين باوليني، فيما جاءت كل من البولندية إيغا شفيونتيك، والأمريكية أماندا أنيسيموفا، ومواطنتها ماديسون كيز، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المجموعة الثانية "سيرينا ويليامز".
وتضمّنت منافسات "فئة الزوجي" مجموعتين، إذ سيلعب في المجموعة الأولى "ليزل هوبر" 4 فرق، تضم كلًّا من: (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند)، (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، (الروسيتان ميرا أندريفا وديانا شنايدر)، (البرازيلية لويسا ستيفاني والمجرية يميا بابوش)، فيما ضمّت المجموعة الثانية "مارتينا نافراتيلوفا" الأسماء التالية: (التايوانية هسيه سي-وي واللاتفية إيلينا أوستابينكو)، (الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس)، (الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني)، (والبلجيكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).
يُذكر أن البطولة تُقام في المملكة للمرة الثانية، وتبلغ الجوائز المالية لها "ما يزيد على 15 مليون دولار أمريكي".