في صراع بطولة آسيا للمنتخبات.. لاعب الأخضر "بامسعود" يحقق البرونزية

حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين مشاري بامسعود، الميدالية البرونزية وزن 37، ويعدّ هذا الإنجاز الثاني في صراع بطولة آسيا للمنتخبات للناشئين والشباب للتايكوندو للمنتخبات المقامة في فيتنام خلال الفترة من 22 إلى 27 أغسطس الجاري، بعد تغلُّبه في دور الـ16 على لاعب منتخب الصين تايبيه، قبل أن يتجاوز لاعب كازاخستان في دور الثمانية، وخسر في نصف النهائي من لاعب منتخب إيران الذي حقّق المركز الأول لاحقًا.