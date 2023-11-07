هدف لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأجمل.. في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن

ونال هدف الدوسري غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (٦١٠٬٥٨٨ صوتاً) بنسبة وصلت إلى 49،4% من الأصوات متقدماً بفارق ضئيل على هدف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بمرمى الخليج والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 47،5%من الأصوات فيما جاء هدف الغاني بيرنارد مينساه لاعب الطائي بمرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة بـ 3،1 % من الأصوات.