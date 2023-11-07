هدف لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأجمل.. في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن

فاز هدف النجم الهلالي سالم الدوسري في مرمى الفتح بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
وحصل هدف سالم الدوسري على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة (إكس) يوم الثلاثاء.
ونال هدف الدوسري غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (٦١٠٬٥٨٨ صوتاً) بنسبة وصلت إلى 49،4% من الأصوات متقدماً بفارق ضئيل على هدف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بمرمى الخليج والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 47،5%من الأصوات فيما جاء هدف الغاني بيرنارد مينساه لاعب الطائي بمرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة بـ 3،1 % من الأصوات.