تنافسية عالية في أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن

من جهة أخرى عد المالك، مانع بن فرج اليامي أشواط الكؤوس هي الأهم، وذروة السباقات، وسنام التنافس، لكون جوائزها المادية هي الأعلى، وكذلك مجرد الحضور للمنصة والتتويج واستلام الجائزة شرفٌ كبير يتمناه أي مالك، مشيرًا إلى أن الجوائز المالية الكبيرة تعد مطمعًا لأي مشارك، كذلك المطية الفائزة في أشواط الرموز تعد مطمعًا، لكون قيمتها السوقية سترتفع بمجرد تجاوزها خط النهاية.