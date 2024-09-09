تنافسية عالية في أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن

سجل مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة أرقامًا قياسية في توقيت الأشواط في الفئات المعتمد مشاركتها في المهرجان؛ انعكاسًا على ما تشهده المنافسات من قوة وتقارب في مستويات المطايا المشاركة خلال هذه النسخة.
وأوضح مالك الهجن مستور العصيمي أحد الملاك والمنتجين في رياضة الهجن، أن ما حدث خلال هذه النسخة من مستويات فنية، هو استمرارٌ لقوة النوعيات التي تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقه؛ لحرص ملاك ومضمِّري الهجن على المشاركة فيه.
وكشف العصيمي عن أن قوة المنافسات يمتد تأثيرها إلى خارج الميدان، وتحديدًا في سوق انتقالات المطايا الموجودة في المهرجان؛ بسبب جذب رؤوس الأموال لاقتناء أفضل النوعيات المشاركة، خصوصًا تلك التي تنجز في هذا المهرجان تكون من النوعيات المميزة على مستوى الخليج.
من جهة أخرى عد المالك، مانع بن فرج اليامي أشواط الكؤوس هي الأهم، وذروة السباقات، وسنام التنافس، لكون جوائزها المادية هي الأعلى، وكذلك مجرد الحضور للمنصة والتتويج واستلام الجائزة شرفٌ كبير يتمناه أي مالك، مشيرًا إلى أن الجوائز المالية الكبيرة تعد مطمعًا لأي مشارك، كذلك المطية الفائزة في أشواط الرموز تعد مطمعًا، لكون قيمتها السوقية سترتفع بمجرد تجاوزها خط النهاية.