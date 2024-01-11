رالي داكار السعودية 2024: حادث انقلاب يعصف بأحلام "الراجحي".. الإسباني "ساينز" يعود للصدارة.. والعطية يتراجع للثالث

شهدت المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2024م، في نسخته الخامسة، والتي أقيمت اليوم الخميس، خروج البطل السعودي يزيد الراجحي من السباق، بعد تعرضه لحادث انقلاب، أسفر عن تلف السيارة الخاصة بالراجحي، بعد أن قطع 51 كلم من المرحلة الخاصة، التي انطلقت اليوم لحساب سادس المراحل، والتي تستمر لمدة يومين، والتي قطع خلالها المشاركون الجزء الأول من المرحلة بمسافة 549 كلم، على أن يكملوا غداً ما تبقى من المسافة، والبالغة إجمالاً 818 كلم؛ منها 584 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وأعرب الراجحي عن خيبة أمله الكبيرة جراء هذا الموقف الصعب، وهو الذي كان متصدراً لترتيب الفئة العامة، ومرشحاً قوياً للفوز بهذه النسخة من الرالي، حيث قال: "كنت أقود المركبة بأقصى سرعة، باعتبار أن الطريق منبسط، لكن مفاجآت الطريق واردة، وهو ما حصل بعد أن اصطدمت بمرتفع بسيط أخل بتوازن المركبة، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، لكن نحمد الله في النهاية أننا خرجنا سالمين -ولله الحمد- دون إصابات، وهو الأهم".
ويمكن للسائق يزيد الراجحي استئناف المشاركة في الرالي يوم الأحد، بالتزامن مع المرحلة السابعة، في حال إصلاح السيارة، والامتثال لجميع قواعد السلامة المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات، فقط من أجل نقاط بطولة العالم للراليات.
وبالعودة إلى المنافسات، تصدر الإسباني كارلوس ساينز سائق "أودي"، الجزء الأول من المرحلة السادسة، بفارق 4 دقائق و31 ثانيةً عن زميله السويدي ماتياس إكستروم، و5 دقائق و19 ثانيةً عن الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "برو درايف"، صاحب المركز الثالث.
وقبل استكمال المرحلة غداً، يتصدر الإسباني ساينز الترتيب العام، بفارق 16 دقيقةً عن زميله إكستروم، فيما تراجع القطري ناصر العطية إلى المرتبة الثالثة بفارق 21 دقيقة و41 ثانية.
ونجح الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا"، في تحقيق الزمن الأسرع في فئة الدراجات النارية، متفوقاً على زميله الأمريكي ريكي برابك، بفارق دقيقة واحدة و21 ثانية، وعن الأسترالي توبي برايس سائق "ريد بل كيه تيم إم" بدقيقة واحدة و49 ثانية، فيما خطف الأمريكي برابك صدارة الترتيب العام مؤقتاً، متقدماً على البتسواني روس برانس درّاج "هيرو" بدقيقتين و48 ثانية، وعن التشيلي ناتشو كورنيخو درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا" بست دقائق و37 ثانيةً عن المتصدر.
وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، ظفر الفرنسي أليكسندر جيرو درّاج "ياماها" بالمركز الأول، بفارق 42 ثانية عن الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "دراجون"، وعن البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق "تاجواتور" بفارق 7 دقائق و33 ثانية، فيما واصل أندوخار صدارة الترتيب العام، مبتعداً عن الفرنسي جيرو بواقع 19 دقيقة و37 ثانية، كما حافظ البرازيلي ميديروس على المركز الثالث بفارق 28 دقيقة و32 ثانية.
وفرض البولندي إريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا"، سيطرته على فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، متفوقاً على الإسبانية كريستينا غوتيريز سائقة فريق "ريد بُل أوفرود جونيور" بفارق 14 دقيقة و3 ثوانٍ، تلاها البولندي ميشال غوكزال ثالثاً بفارق 15 دقيقة و42 ثانية، ليتمكّن إريك غوكزال من توسيع الفارق في صدارة الترتيب مؤقتاً، إلى 56 دقيقة و38 ثانية أمام الأمريكي ميتش غوتري سائق فريق "تاوروس"، وفارق زمني عن الإسبانية كريستينا صاحبة المركز الثالث يقدّر بساعة و22 دقيقة.
البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق "كان أم"، استطاع حسم الجزء الأول من المرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، متقدماً على ثنائي فريق "إس إل آر" فلورينت فايساد بأربع دقائق، وكزافييه دي سولتريه بفارق 5 دقائق و42 ثانية، فيما واصل السويسري جيروم دي سادليه سائق فريق "إم إم بي" صدارة الترتيب العام، بفارق 8 دقائق عن السعودي ياسر بن سعيدان، و13 دقيقة و34 ثانية عن الأمريكية سارة برايس.
وفي فئة الشاحنات، تحصّل التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، على أفضلية الجزء الأول من المرحلة، وذلك بفارق 14 دقيقة و36 ثانية عن الهولندي ميتشل فان دن برينك، سائق فريق "يورول رالي سبورت"، ومواطنه أليس لوبرايس، سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس"، بفارق 39 دقيقة و38 ثانية، فيما استمر التشيكي ماسيك في صدارة الترتيب العام، مبتعداً عن الهولندي يانوس فان كاستين، بواقع 19 دقيقة و10 ثوانٍ، فيما حافظ لوبرايس على المرتبة الثالثة، بفارق 43 دقيقة و40 ثانيةً عن المتصدر.
وتستكمل غداً الجمعة، منافسات الجزء الثاني من المرحلة السادسة، والتي ستستكمل فيها المسافة بذات الطريقة دون مساعدة، على أن يتوقف المشاركون عند منطقة الراحة في شبيطة، تمام الرابعة مساءً، قبل المغادرة للرياض جوّاً لقضاء يوم الراحة السبت المقبل.