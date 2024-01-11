رالي داكار السعودية 2024: حادث انقلاب يعصف بأحلام "الراجحي".. الإسباني "ساينز" يعود للصدارة.. والعطية يتراجع للثالث

شهدت المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2024م، في نسخته الخامسة، والتي أقيمت اليوم الخميس، خروج البطل السعودي يزيد الراجحي من السباق، بعد تعرضه لحادث انقلاب، أسفر عن تلف السيارة الخاصة بالراجحي، بعد أن قطع 51 كلم من المرحلة الخاصة، التي انطلقت اليوم لحساب سادس المراحل، والتي تستمر لمدة يومين، والتي قطع خلالها المشاركون الجزء الأول من المرحلة بمسافة 549 كلم، على أن يكملوا غداً ما تبقى من المسافة، والبالغة إجمالاً 818 كلم؛ منها 584 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.