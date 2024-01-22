رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 "حمد بن خليفة": "الحضور فاق كل التوقعات".. وسعي قطري لاستضافة الأولمبياد

وقال الشيخ حمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سابقًا والمُعيّن وزيراً للرياضة في بلاده خلال الشهر الحالي خلال لقاء مع الصحافيين، اليوم الاثنين، في مركز قطر للمؤتمرات: "بصراحة، الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات، وهو أمر لم نتخيّله"، كاشفًا أن بيع التذاكر تخطى "مليونًا ومائتي ألف بطاقة، وشاهد المباريات حتى الآن 620 ألف متفرج".