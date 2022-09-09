"دياز" يعلن عن تشكيلة الهلال لكأس سوبر لوسيل.. وفيريرا يكشف تشكيلة الزمالك

في المقابل جاءت اختيارات المدرب البرتغالي چيزوالدو فيريرا لمواجهة الهلال السعودي على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري.