"دياز" يعلن عن تشكيلة الهلال لكأس سوبر لوسيل.. وفيريرا يكشف تشكيلة الزمالك

كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة التي سيخوض بها بطولة كأس سوبر لوسيل أمام نظيره الزمالك المصري اليوم الجمعة على إستاد لوسيل المونديالي، الذي يحتضن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري.
خط الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو .
في المقابل جاءت اختيارات المدرب البرتغالي چيزوالدو فيريرا لمواجهة الهلال السعودي على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري.