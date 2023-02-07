معسكر تدريبي خاص للمنتخب السعودي في العلا .. بعد انتهاء طواف السعودية

وأضاف برينت كوبلاند، المدير العام لفريق جايكو العلا قائلًا: "المعسكر التدريبي مهم بالنسبة لنا والعلا مكان رائع لإقامة المعسكر فيه - فهي تتمتع ببيئة مثالية لمعسكر تدريب قصير المدى ومن الجيد تقديم الدعم في تطوير ركوب الدراجات في المملكة العربية السعودية ومن المهم بالنسبة لنا أيضًا أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز أسلوب حياة صحي بين المجتمع وزيادة الصحة العامة للسكان وتعزيز الرياضة الصديقة للبيئة التي لها العديد من الإيجابيات. نحن نبحث أيضًا عن طرق يمكننا من خلالها العمل هنا لمساندة الجهات المحلية في تطوير راكبي الدراجات. تتمثل فكرة المعسكر التدريبي في تبادل الأفكار إلى حد كبير وإظهار كيفية إدارة فريق مرخص من الاتحاد الدولي. لقد رأينا بعض المواهب الحقيقية هنا ولكنك تحتاج إلى التدريب والسباق على مستوى معين للتحسين، وهذا يتعلق بخلق بيئة يمكن للركاب فيها الوصول إلى المستوى التالي ".