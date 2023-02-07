معسكر تدريبي خاص للمنتخب السعودي في العلا .. بعد انتهاء طواف السعودية
تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا المعسكر التدريبي الخاص، ويقام لفترة ثلاثة أيام، وتواصل الهيئة التزامها ودعمها المستمر بتطوير رياضة ركوب الدراجات في المنطقة وذلك بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات وفريق جايكو العلا.
المعسكر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تضمن جولات جماعية عبر مدينة العلا الخلابة بالإضافة إلى جلسات تعليمية وورش عمل من السبت 4 فبراير إلى الاثنين 6 فبراير حيث بدأ بعد فترة وجيزة من اختتام منافسات طواف السعودية 2023. تم تطوير المعسكر التدريبي من قبل الجهات الأربع كجزء من خارطة طريق استراتيجية ستشجع ركوب الدراجات وتعزز أسلوب حياة صحي داخل العلا والسعودية، والتي بدورها تنقل الرياضة إلى مستوى أعلى مع تطوير مجموعة المواهب في جميع أنحاء المملكة.
وقال فيليب جونز الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "لدى العلا القدرة على أن تصبح عاصمة ركوب الدراجات في المملكة العربية السعودية لذلك من المنطقي العمل سويًا مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات وفريق جايكو العلا لتطوير مسار استراتيجي يخلق فرصًا مذهلة لراكبي الدراجات من جميع المستويات. نحن نستثمر في البنية التحتية هنا لدعم ركوب الدراجات على مدار العام ومن المهم أن نبني ونعمل بجد لتنمية ثقافة ركوب الدراجات في جميع أنحاء المملكة ويمكن أن يحدث هذا من خلال تشجيع الناس على الاستمتاع بركوب الدراجات."
وعلّق عبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات: “يسعدنا أن نشارك في المعسكر التدريبي مع فريق جايكو العلا في العلا لمدة ثلاثة أيام. سيساعدنا هذا المعسكر بالإضافة إلى المعسكرات المحلية والدولية الأخرى في جهودنا. قبل عامين وضعنا خطة استراتيجية للمنتخب الوطني وها نحن نشاهدها تتحقق. سيواصل الاتحاد السعودي للدراجات جهوده لدعم وتطوير الرياضيين".
وأضاف برينت كوبلاند، المدير العام لفريق جايكو العلا قائلًا: "المعسكر التدريبي مهم بالنسبة لنا والعلا مكان رائع لإقامة المعسكر فيه - فهي تتمتع ببيئة مثالية لمعسكر تدريب قصير المدى ومن الجيد تقديم الدعم في تطوير ركوب الدراجات في المملكة العربية السعودية ومن المهم بالنسبة لنا أيضًا أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز أسلوب حياة صحي بين المجتمع وزيادة الصحة العامة للسكان وتعزيز الرياضة الصديقة للبيئة التي لها العديد من الإيجابيات. نحن نبحث أيضًا عن طرق يمكننا من خلالها العمل هنا لمساندة الجهات المحلية في تطوير راكبي الدراجات. تتمثل فكرة المعسكر التدريبي في تبادل الأفكار إلى حد كبير وإظهار كيفية إدارة فريق مرخص من الاتحاد الدولي. لقد رأينا بعض المواهب الحقيقية هنا ولكنك تحتاج إلى التدريب والسباق على مستوى معين للتحسين، وهذا يتعلق بخلق بيئة يمكن للركاب فيها الوصول إلى المستوى التالي ".