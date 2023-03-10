الطائي يتطلع لمواصلة الانتصارات.. والرائد وضمك لاستعادة التوازن

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي أُطلق عليها جولة "يوم العَلَم"، بإقامة مباراتين، الفائز فيهما سيخطو خطوة كبيرة في تحسين مركزه على سلم جدول الترتيب.
يستضيف الطائي سابع الترتيب بـ25 نقطة ضيفه فريق ضمك صاحب المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، وذلك في تمام الساعة الـ4 عصرًا.
ويتطلع أصحاب الضيافة لمواصلة نتائجهم الإيجابية في الجولات الثلاث الأخيرة؛ لإسعاد جماهيرهم، وزيادة رصيدهم النقطي في جدول الترتيب، وأيضًا لتعزيز مركزهم السابع.
وفي المقابل يأمل فريق ضمك وقف مسلسل النتائج السلبية المتواصلة في الجولات الخمس الماضية، والعودة لسكة الانتصارات مع مدربهم الجديد الروماني كوزمين كونترا صاحب الخبرة الواسعة في الدوري السعودي بعد مشواره السابق مع نادي الاتحاد.
يحل الرائد صاحب المركز الثاني عشر بـ21 نقطة ضيفًا على العدالة الذي يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بـ 16 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة السادسة مساء.
يبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور، إضافة للحالة المعنوية المرتفعة للاعبيهم للاستمرار بصحوتهم، وحصد الفوز الثالث على التوالي من أجل زيادة رصيدهم النقطي في جدول الترتيب.
في حين يسعى الرائد للعودة لنغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث جولات؛ لتحسين مركزه، والابتعاد عن مناطق الخطر.