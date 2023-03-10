الطائي يتطلع لمواصلة الانتصارات.. والرائد وضمك لاستعادة التوازن

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي أُطلق عليها جولة "يوم العَلَم"، بإقامة مباراتين، الفائز فيهما سيخطو خطوة كبيرة في تحسين مركزه على سلم جدول الترتيب.