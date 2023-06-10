الأهلي المصري لرد الاعتبار والظفر بالكأس الـ11.. والوداد للتتويج بالنجمة الرابعة

يخوض الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/ 2022 على أرض ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
ويسعى كل من الفريقَين للصعود من جديد إلى منصة التتويج بالبطولة العريقة.
وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز نادي الأهلي بهدفين لواحد على ملعب القاهرة الدولي الأسبوع الماضي.
ويأمل الوداد البيضاوي (حامل اللقب) بكتابة التاريخ؛ ليصبح أول فريق مغربي يحصد أربعة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وفي المقابل يطمح الأهلي المصري لرد الاعتبار أمام منافسه الوداد؛ للتتويج بلقبه الـ 11 في المسابقة؛ إذ خسر لقب (تشامبيونزليغ) الإفريقي من أمامه في المباراة النهائية من النسخة الماضية 2022.
كما سبق لنادي الوداد أن تفوق على نادي الأهلي في نهائي المسابقة الإفريقية عام 2017.