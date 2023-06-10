الأهلي المصري لرد الاعتبار والظفر بالكأس الـ11.. والوداد للتتويج بالنجمة الرابعة

وفي المقابل يطمح الأهلي المصري لرد الاعتبار أمام منافسه الوداد؛ للتتويج بلقبه الـ 11 في المسابقة؛ إذ خسر لقب (تشامبيونزليغ) الإفريقي من أمامه في المباراة النهائية من النسخة الماضية 2022.