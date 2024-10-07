الأخضر يواصل تحضيراته لليابان.. ونزلة برد تمنع "البريكان" من المشاركة في التدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ميدانيًا، أُجريت الحصة التدريبية على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب "مروان الصحفي" تمارينه الخاصة برفقة المعد البدني، فيما لم يشارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية لتعرضه إلى نزلة برد.