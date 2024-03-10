منتخب التايكوندو يخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.. الخميس

يفتتح المنتخب السعودي للتايكوندو، مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، الخميس المقبل، في الصين.
ويتجهز الأخضر، حاليًّا بمدينة ألماتي الكازاخية في معسكر خارجي، فرض خلاله الروسي قوربان بوجداييف، مدرب المنتخب، تدريبات على فترتين صباحية ومسائية.
وتضم قائمة الأخضر السعودي في المعسكر سبعة لاعبين، وهم: دنيا أبو طالب، وعبدالإله عسيري، ورياض الظافري، ويوسف جار، وعبدالرحمن الشهراني، وزكريا غالي، وعلي المبروك.
وتتكون الأطقم المساندة: عبدالعزيز ذيب، ومحمد أزعوفي، ومهند الطاسان، ومحمد الحسيني، وسعيد الكرمي. وإداريًا مدير المنتخبات ناصر القحطاني.
من جانبه زار رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، معسكر الأخضر، والتقى باللاعبين والجهازين الفني والإداري.