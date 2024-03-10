منتخب التايكوندو يخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.. الخميس

وتضم قائمة الأخضر السعودي في المعسكر سبعة لاعبين، وهم: دنيا أبو طالب، وعبدالإله عسيري، ورياض الظافري، ويوسف جار، وعبدالرحمن الشهراني، وزكريا غالي، وعلي المبروك.