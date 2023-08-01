رسميًا .. النصر يعلن تعاقده مع السنغالي "ساديو ماني"

وكان ماني انضم لبايرن ميونيخ في يوليو 2022، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وأحرز المهاجم الدولي السنغالي، 12 هدفًا في 38 مباراة مع بايرن، واحد منها فقط بعد إصابة في الساق في نوفمبر الماضي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.