رسميًا .. النصر يعلن تعاقده مع السنغالي "ساديو ماني"

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الدولي السنغالي ساديو ماني قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني.
ويمتد عقد اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مع النصر حتى 2027
ونشر النادي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي،" مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص النصر، وعلق عليه :"بصوت واحد ساديو ماني".
وكان ماني انضم لبايرن ميونيخ في يوليو 2022، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وأحرز المهاجم الدولي السنغالي، 12 هدفًا في 38 مباراة مع بايرن، واحد منها فقط بعد إصابة في الساق في نوفمبر الماضي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.
وسيكون النادي السعودي الفريق السابع في مسيرة الدولي السنغالي، الذي بدأ مسيرته في بلاده مع غينيراشيون فوت ثم ميتز الفرنسي وريد بل سالزبورغ النمساوي، قبل الانتقال إلى إنجلترا لساوثهامبتون وليفربول، إضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.
وحقق ماني العديد من الإنجازات في مسيرته، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، إضافة إلى الدوري والسوبر الألماني مع بايرن ميونيخ.
كما قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز مع السنغال أيضًا بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد، وشارك في مونديال روسيا 2018 قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة في النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 في قطر.