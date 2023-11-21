موسم الرياض يتفق مع نادي انتر ميامي الأمريكي .. للمشاركة في كأس موسم الرياض

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي انتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم Dance Last The، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي اليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.