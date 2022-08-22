في بداية مشواره بالآسيوية.. طائرة الأخضر تعبر محطة هونج كونج

حقق المنتخب السعودي للشباب للكرة الطائرة، فوزًا مهمًا في بداية مشواره في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة الطائرة بعد تجاوزه منتخب هونج كونج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية في مملكة البحرين جاءت نتائج الأشواط 25 /21، 20 /25 25 /23، 25 /19.
فرض الأخضر سيطرته على مجريات اللقاء باستثناء الشوط الثاني الذي تراجع فيه مستوى اللاعبين نتيجة للأخطاء، إضافة إلى غياب أهم عنصر بالفريق حسن الكعيبي لإصابته.
وسيخوض الأخضر لقاءه القادم الأربعاء المقبل أمام المستضيف المنتخب البحريني على الصالة نفسها 7 مساء.