في بداية مشواره بالآسيوية.. طائرة الأخضر تعبر محطة هونج كونج

حقق المنتخب السعودي للشباب للكرة الطائرة، فوزًا مهمًا في بداية مشواره في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة الطائرة بعد تجاوزه منتخب هونج كونج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية في مملكة البحرين جاءت نتائج الأشواط 25 /21، 20 /25 25 /23، 25 /19.