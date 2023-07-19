طاقم تحكيم آسيوي يقود مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم ياباني بقيادة يوشيمي ياماشيتا، من أجل إدارة المباراة الافتتاحية في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.
وسوف تقوم ياماشيتا إلى جانب مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، بإدارة المباراة التي تجمع بين نيوزلندا والنرويج، يوم الخميس على ستاد إيدن بارك في أوكلاند.
وكانت ياماشيتا واحدة من ضمن ثلاث حكمات، تم اختيارهن من أجل المشاركة في قيادة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستصبح ثاني حكمة من قارة آسيا بعد الأسترالية تامي أوغستون، التي تدير افتتاح كأس العالم للسيدات.
وكان هذا الطاقم الياباني بات العام الماضي أول طاقم نسائي يقوم بإدارة مباراة في دوري أبطال آسيا، عندما أشرف على مباراة ملبورن سيتي الأسترالي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي في دور المجموعات.
كما كان الطاقم الياباني الأول على الصعيد النسائي الذي يقوم بإدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى في اليابان، وسبق له أيضاً الإشراف على مباراة يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد من كمبوديا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.
ويشار إلى أن ناومي تيشيروغي تسجل الحضور الثالث في كأس العالم للسيدات، في حين ستكون هذه المشاركة الثانية لكل من ياماشيتا وبوزونو في البطولة.