طاقم تحكيم آسيوي يقود مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات

وكانت ياماشيتا واحدة من ضمن ثلاث حكمات، تم اختيارهن من أجل المشاركة في قيادة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستصبح ثاني حكمة من قارة آسيا بعد الأسترالية تامي أوغستون، التي تدير افتتاح كأس العالم للسيدات.