"رونالدو" يحافظ على صدارته لترتيب هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ17

واحتلّ المركزَ الثاني الصربيُّ "ألكسندر ميتروفيتش"، لاعب الهلال، برصيد 15 هدفًا، في حين جاء الكاميروني "جورج نكودو" لاعب ضمك في المركز الثالث، برصيد 14 هدفًا.