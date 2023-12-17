"رونالدو" يحافظ على صدارته لترتيب هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ17

ما زال البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم النصر يتصدَّر قائمةَ هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ17 برصيد 16 هدفًا.
واحتلّ المركزَ الثاني الصربيُّ "ألكسندر ميتروفيتش"، لاعب الهلال، برصيد 15 هدفًا، في حين جاء الكاميروني "جورج نكودو" لاعب ضمك في المركز الثالث، برصيد 14 هدفًا.
وجاء في المركز الرابع نجمُ النصر، البرازيلي "أندرسون تاليسكا"، بالتساوي مع "فراس البريكان" لاعب الأهلي؛ حيث نَجَحا في تسجيل 10 أهداف.
ويحتلُّ الهلالُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني. ويأتى في المركز الثالث الأهلي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة.