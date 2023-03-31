مع بدء العد التنازلي لنهائي دوري أبطال آسيا.. نظرة على فريق الهلال الباحث عن لقبه الخامس

مع بدء العد التنازلي لأقل من 30 يوماً، على انطلاق مباراة الذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022م، والتي تجمع نادي الهلال السعودي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، يوم 29 أبريل على إستاد الملك فهد في الرياض.
يطمح الهلال الذي توج بلقب البطولة أربع مرات من قبل، منها مرتان بالنظام الجديد، إلى جانب الفوز بلقبين في الحقبة السابقة تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، أبطال الدوري قبل موسم 2002-2003، في الحصول على اللقب القاري الخامس.
أما الخصم في النهائي، فهو أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تُوج باللقب مرتين من قبل عامي 2007 و2017، والذي يتواجه مع الهلال للمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة.
ومع بقاء أقل من شهر على إقامة مباراة ذهاب الدور النهائي، سنقوم بإلقاء الضوء على واقع فريق الهلال.
مع تعرض نادي الهلال لعقوبة الحرمان من عمل تعاقدات جديدة في نافذتين دوليتين، فقد اضطر المدرب رامون دياز للاعتماد على نفس التشكيلة التي أنهى بها موسم 2021-2022، ولكنه يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب، والذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق النتائج اللافتة.
وكان التغيير الوحيد في تشكيلة الهلال من خلال عودة صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي كان معاراً إلى نادي الشباب، في حين غادر البرازيلي ماثيوس بيريرا على سبيل الإعارة إلى نادي الوحدة الإماراتي.
وتمكن فيتو من خلال أدائه المميز من تعويض رحيل بيريرا الذي كان تصدر إحصائيات أعلى نسبة صناعة أهداف في الموسم الماضي.
فيتو اللاعب السابق في نادي فياريال الإسباني تألق خلال مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث تأهل الفريق إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وقد فاز فيتو بجائزة الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل هدفاً أمام فلامينغو البرازيلي في قبل النهائي، وهدفين في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
خلال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 عانى نادي الهلال من لعنة الإصابات، والتي كان أبرز ضحاياها المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.
وغاب إيغالو عن ثلاث مباريات في دور المجموعات، حيث سجل هدفين فقط في هذه المرحلة، كانا خلال مباراة الجولة الرابعة أمام الاستقلال الطاجيكي والتي فاز الهلال 3-0.
وغاب إيغالو أيضاً عن خمس مباريات في الدوري السعودي، لكنه عاد بقوة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وسجل هدف الافتتاح في المباراة التي فاز فيها الهلال على شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1 في دور الـ16.
وكانت أبرز مباريات اللاعب في الدور قبل النهائي، حيث سجل إيغالو، اللاعب السابق مع مانشستر يونايتد هدفين خلال فوز الهلال على الدحيل 7-0.
رغم أن الهلال يحقق نجاحات كبيرة على الصعيد القاري والعالمي، إلا أن الفريق لا يقدم ذات التألق هذا الموسم في البطولات المحلية.
فقد بدأ الفريق مشوار المنافسة في الدوري بتحقيق أربعة انتصارات، ولكن لعنة الإصابات وتباين النتائج جعلت الفريق يتأخر حالياً في ترتيب المنافسة.
ومنذ بداية عام 2023، فقد الهلال 7 نقاط إضافية في ثمان مباريات، حيث تعادل مع الرائد والوحدة وخسر أمام الفتح، وبات يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، علماً بأنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.
ولكن لا زال هنالك مجال أمام الفريق في المنافسة المحلية، حيث إن هنالك العديد من الجولات التي يمكن من خلالها تقليص الفارق، رغم أن الفريق يركز بشكل في ذات الوقت على المواجهة المرتقبة أمام أوراوا ريدز.