مع بدء العد التنازلي لنهائي دوري أبطال آسيا.. نظرة على فريق الهلال الباحث عن لقبه الخامس

مع بدء العد التنازلي لأقل من 30 يوماً، على انطلاق مباراة الذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022م، والتي تجمع نادي الهلال السعودي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، يوم 29 أبريل على إستاد الملك فهد في الرياض.

يطمح الهلال الذي توج بلقب البطولة أربع مرات من قبل، منها مرتان بالنظام الجديد، إلى جانب الفوز بلقبين في الحقبة السابقة تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، أبطال الدوري قبل موسم 2002-2003، في الحصول على اللقب القاري الخامس.

أما الخصم في النهائي، فهو أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تُوج باللقب مرتين من قبل عامي 2007 و2017، والذي يتواجه مع الهلال للمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة.

ومع بقاء أقل من شهر على إقامة مباراة ذهاب الدور النهائي، سنقوم بإلقاء الضوء على واقع فريق الهلال.