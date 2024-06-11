برفقة قطر وبعد غياب.. الكويت تعود لبطولة كأس آسيا 2027

نجح منتخب الكويت الأول لكرة القدم في الحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2027، بعد فوزه على ضيفه منتخب أفغانستان 1-0 ، اليوم الثلاثاء على ملعب علي صباح السالم في الكويت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 81 عندما خطف البديل عيد الرشيدي هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكويتي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز قطر على ضيفتها الهند 2-1 على جاسم بن حمد في الدوحة.
وتصدرت قطر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط للكويت، و5 لكل من الهند وأفغانستان، حيث تأهلت قطر والكويت إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وحصل المنتخبان على بطاقتي التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.