برفقة قطر وبعد غياب.. الكويت تعود لبطولة كأس آسيا 2027

نجح منتخب الكويت الأول لكرة القدم في الحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2027، بعد فوزه على ضيفه منتخب أفغانستان 1-0 ، اليوم الثلاثاء على ملعب علي صباح السالم في الكويت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.