في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية.. الأخضر الصغير يخسر مواجهة أوزبكستان

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، رعد الشمراني، مشعل الداود، أحمد مسلم، مؤيد سالم، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، أحمد عشي، سالم صالح.