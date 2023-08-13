في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية.. الأخضر الصغير يخسر مواجهة أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي لسن 16 عاماً لكرة القدم من مضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، رعد الشمراني، مشعل الداود، أحمد مسلم، مؤيد سالم، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، أحمد عشي، سالم صالح.
ويختتم الأخضر الصغير مشاركته في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية بمواجهة منتخب الإمارات، الثلاثاء المقبل .