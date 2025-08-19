استعدادًا لكأس العالم.. الأخضر تحت 20 يفتتح تدريباته في البرازيل

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، تدريباته في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة التحضيرية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.
وبدأ اليوم الأول بمحاضرة فنية قدّمها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، واستكمل اللاعبون البرنامج بأداء تمارين فنية على أرض الملعب.
وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر كلاً من:
حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، سلطان العيسى، نواف الغليميش، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، عبدالإله الجعفري، تركي المدني، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد هوسا، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، رامز العطار، عمار اليهيبي، حسين الرقواني، عدنان البشري، ثامر الخيبري، طلال حاجي.
ويُذكر أن كلاً من: حامد يوسف، محمد برناوي، عواد أمان، وسعد حقوي، سينضمون إلى البعثة لاحقًا، بعد فراغهم من مشاركتهم مع أنديتهم في بطولة كأس السوبر السعودي.
ويخوض "الأخضر" منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا.