مي الهلابي: كأس آسيا 2027 ستكون بطابع سعودي فريد

أكدت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي المكلف للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، أن أكبر بطولة كروية في آسيا ستقام في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، مشيرة إلى أن نسخة كأس آسيا 2027 ستكون استثنائية، وسلسة، وبطابع سعودي فريد.
وجاء حديث الرئيس التنفيذي المكلف للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، خلال مشاركتها في قمة كرة القدم العالمية بالرياض.
وأضافت: "سيتم إطلاق الهوية الرسمية للبطولة في يناير 2026، كما سيتم سحب القرعة في أبريل".
وبحديثها عن تجربة الجماهير، قالت: "لكل مشجع، سواء من داخل المملكة أو زائر، نرحب بكم جميعًا، ودورنا هو تقديم تجربة متكاملة وشخصية في وصولكم، وتنقلكم بين المدن، واستمتاعكم بالثقافة والترفيه، وأجواء البطولة داخل وخارج الملاعب".
وتابعت: "سنطلق بطاقة المشجع في عام 2026، لتوفير رحلة رقمية موحدة تجمع التذاكر، والتأشيرات، وإجراءات الدخول، والتنقل، عبر منصة واحدة متكاملة".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي "بدعم قيادتنا الرشيدة، والفرص التي صُنعت للشباب السعودي ضمن رؤية السعودية 2030"، مؤكدة فخرها بكونها "واحدة من جيل يسهم في توثيق إرث الأحداث الرياضية الكبرى في المملكة العربية السعودية، التي تمثل وجهة الرياضة والرياضيين".
وختمت "الهلابي" حديثها بالقول: "نحن مستعدون لصناعة تاريخ جديد من خلال تقديم نسخة استثنائية، ومتطورة، وعالمية المستوى من البطولة القارية العريقة، كأس آسيا".