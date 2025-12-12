مي الهلابي: كأس آسيا 2027 ستكون بطابع سعودي فريد

وبحديثها عن تجربة الجماهير، قالت: "لكل مشجع، سواء من داخل المملكة أو زائر، نرحب بكم جميعًا، ودورنا هو تقديم تجربة متكاملة وشخصية في وصولكم، وتنقلكم بين المدن، واستمتاعكم بالثقافة والترفيه، وأجواء البطولة داخل وخارج الملاعب".