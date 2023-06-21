‬الأهلي يُوقِّع اتفاقية رعاية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" لثلاثة مواسم

من جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، الدكتور سعد بن صالح العبودي، عن سعادته باتفاقية الرعاية مع نادي الأهلي السعودي، وصرح بأن "شركة سايت تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجيتها (2027-2023) الراميـة إلى إبراز خدمات الشركة ومنتجاتها في التقنيات الآمنة لشرائح المستفيدين كافة، وتقديم الدعم للقطاعات الوطنية المختلفة، ومن ذلك الاستثمار في القطاع الرياضي الذي لا يخفى أثره اجتماعيًّا واقتصاديًّا على المجتمع، وتعزيز الفرص التنموية فيه".