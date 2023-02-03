حمدالله وتاليسكا يتنافسان على جائزة الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر يناير

يتنافس لاعبان ينشطان في دوري روشن السعودي للمحترفين على جائزة أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية لشهر يناير من العام 2023م؛ بحسب ما كشف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهمَّ اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر يناير من العام 2023.
واختار الاتحاد القاري اللاعبَيْن: عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد"، وأندرسون تاليسكا "النصر"، من ضمن قائمة ضمت كلًّا من: إبراهيم بايش "منتخب العراق"، كودجو لابا "العين الإماراتي"، بين مالانغو "قطر القطري"، محمد الواكد "الجيش السوري"، محمد الجعبري "شباب الخليل الفلسطيني"، مهدي عبدالجبار "المنامة البحريني"، الحاج مالك "الأنصار اللبناني".
وفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير؛ أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التصويت سيستمرّ لغاية يوم الاثنين 6 فبراير، عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.
الجدير ذكره أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قاد فريقه الاتحاد للتتويج بلقب كأس السوبر، بعد أن سجل هدفًا في مرمى النصر خلال لقاء الدور قبل النهائي، بالإضافة لتسجيله هدفَي المباراة النهائية في شباك الفيحاء، كما يحتلّ اللاعب المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف بعد تسجيله هدفين خلال الشهر الماضي في مرمى كل من الفيحاء والباطن.
في حين قاد المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا فريقه النصر للمحافظة على صدارة الترتيب العام لمسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن سجل هدفين في مرمى الطائي خلال الجولة التاسعة، وهدفًا في مرمى الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة، ليعزز رصيده أيضًا في قمة ترتيب الهدافين برصيد "14" هدفًا.