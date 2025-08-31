كأس الخليج تحت 20 عامًا: تعادل السعودية والكويت بهدف لمثله

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا مع نظيره الكويتي، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وتقدم الأخضر أولًا عبر عبدالعزيز الشمري في الدقيقة 41، قبل أن يدرك منتخب الكويت التعادل في الدقيقة 77 عن طريق مسفر العواد، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة، فيما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى نقطتين، لتبقى المنافسة على بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.