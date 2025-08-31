كأس الخليج تحت 20 عامًا: تعادل السعودية والكويت بهدف لمثله

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا مع نظيره الكويتي، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.