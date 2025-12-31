الهرم وتويجري وعدنان.. منافسة مرتقبة على كأس "الإذاعة والتلفزيون" بميدان الملك عبدالعزيز

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض انطلاق منافسات الأسبوع الثاني عشر من موسم سباقات الرياض، التي ينظمها نادي سباقات الخيل، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 1–3 يناير 2026، بواقع 12 شوطًا يوميًا، وسط مشاركة نخبة من الجياد وخيارات واسعة من التصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.
أبرز الأشواط والبطولات:
الجمعة:
الشوط الخامس: كأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي للخيل العربية لمسافة 1600 متر، بجائزة 300 ألف ريال، ويشارك فيه الجواد أنوار لأبناء هذال معجب المطيري، والجواد حافظك الله لإسطبلات الخالدية.
الشوط السادس: كأس الأمير عبدالله بن جلوي (عمر 3 سنوات – 1400 متر)، والمهرة المسوم والفرس سيوكس بيرفكت من أبرز المشاركات.
الشوط السابع: كأس الأمير فهد بن جلوي (1200 متر – سرعة)، وتبرز فيه الجياد مقتحم وزفزاف.
الشوط العاشر: البطولة النهائية لبطل الميادين (2000 متر)، بمشاركة الجواد مدهاس والجواد إنشتاين.
السبت:
الشوط السادس: كأس جامعة الملك خالد (1400 متر – 150 ألف ريال)، ويبرز الجوادان باور أوف بيوتي ومهلي.
الشوط الثامن: كأس وزارة الرياضة للمهرات (1800 متر – 150 ألف ريال)، ومن أبرز المشاركات المهرتان ميساء ونجلاء.
الشوط العاشر (السبت):
كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون (3 سنوات – 1600 متر – 150 ألف ريال)، وتشتد المنافسة بين الجوادين المرشحين الهرم وتويجري بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، إلى جانب الجواد عنقود بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد عدنان بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد الأغر بشعار المالك فهيد متعب السبيعي.
الدعوة عامة:
يستقبل نادي سباقات الخيل الجماهير لحضور الفعاليات مجانًا يوم الخميس، مع توفير باقات متنوعة لبقية الأيام، تتيح للزوار الاستمتاع بالمرافق الحديثة والمقاعد المطلة مباشرة على الميدان.