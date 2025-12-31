الهرم وتويجري وعدنان.. منافسة مرتقبة على كأس "الإذاعة والتلفزيون" بميدان الملك عبدالعزيز

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض انطلاق منافسات الأسبوع الثاني عشر من موسم سباقات الرياض، التي ينظمها نادي سباقات الخيل، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 1–3 يناير 2026، بواقع 12 شوطًا يوميًا، وسط مشاركة نخبة من الجياد وخيارات واسعة من التصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.