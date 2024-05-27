شاهد.. بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تختتم فعالياتها

اختتمت في العاصمة الرياض فعاليات بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (منيفة) التي شارك فيها أكثر من 100 مالك خيل من دول مختلفة وأكثر من 250 رأساً من نخبة الجياد العربية والتي أقيمت تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وتراقصت الخيول العربية الأصيلة المشاركة، وتباهت بجمالها بحضور آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتنافست على ألقاب البطولات الثلاث: بطولة منيفة لجمال الخيل العربية الأصيلة – بطولة منيفة للخيل المصرية – بطولة منيفة للخيل سعودية الأصل والمنشأ داخل قاعة مغلقة أضافت للبطولة رونقاً خاصاً بوجود طاقم تحكيمي ذي خبرة عالية في تحكيم بطولات الخيل العربية الأصيلة.
في بطولة منيفة لجمال الخيل العربية الأصيلة، توّج الفحل "الفهد" لإسطبلات السكب بذهبية الفحول وتوج المهر كارم الباهية لمربط الصياقل بذهبية الأمهار، أما ذهبية أمهار أعمار سنة فكانت من نصيب المهر كي اتش هبس لمربط الخوالد.
أما ذهبية الأفراس فحصدتها الفرس "شموخ" لإسطبلات السكب وذهبت ذهبية المهرات للمهرة ابيزا اتش بي في لمربط نرمة وذهبية المهرات عمر سنة كانت من نصيب المهرة اس كي ريم لإسطبلات السكب.
وفي ختام بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (منيفة) التي استمرت لمدة خمسة أيام على التوالي، وبالبطولة سعودية الأصل والمنشأ توج الفحل فهد العارض لمالكه مربط الصوافن بذهبية الأفحل وذهبية الأفراس كانت من نصيب الفرس هيلة العارض لمربط وابل. أما ذهبية الأمهار فحصل عليها المهر مترك المزموم لمربط المزموم للخيل العربية الأصيلة وذهبية المهرات للمهرة مطلوقة البدر لمربط البدر للخيل العربية الأصيلة.
وبالبطولة المصرية ومع نهاية المنافسات توج الفحل سفير الوادي لمربط الوادي بذهبية الفحول والمهر اس ان سراج لمربط السلمانية للخيل العربية الأصيلة بذهبية الأمهار. أما أمهار عمر سنة فكانت من نصيب المهر سند الخالد لمزرعة الخالد. كما توجت الفرس دي فنار لمربط النو بذهبية الأفراس والمهرة ود اس يو ال لمالكها منصور السعدون بذهبية المهرات، أما مهرات سنة فكان الذهب من نصيب المهرة عيناء الخالد لمزرعة الخالد.