شاهد.. بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تختتم فعالياتها

وبالبطولة المصرية ومع نهاية المنافسات توج الفحل سفير الوادي لمربط الوادي بذهبية الفحول والمهر اس ان سراج لمربط السلمانية للخيل العربية الأصيلة بذهبية الأمهار. أما أمهار عمر سنة فكانت من نصيب المهر سند الخالد لمزرعة الخالد. كما توجت الفرس دي فنار لمربط النو بذهبية الأفراس والمهرة ود اس يو ال لمالكها منصور السعدون بذهبية المهرات، أما مهرات سنة فكان الذهب من نصيب المهرة عيناء الخالد لمزرعة الخالد.