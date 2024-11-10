على حساب "غنتوت".. "أنكورا لامار" السعودي يتوّج ببطولة "الوردي" للبولو

وكان فريق أنكورا السعودي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق بهنسالي، في نصف النهائي، بنتيجة 8-4، وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن أهداف الاتحاد السعودي للبولو، بتعزيز مشاركة الفرق السعودية في المنافسات الخارجية.