"معانقة السماء".. 18 ميدالية يحصدها شباب وناشئي أخضر التايكوندو بـ"الألعاب الخليجية"

حصد المنتخب السعودي للناشئين والشباب للتايكوندو (18) ميدالية متنوعة خلال مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (2024)، التي اختتمت أمس بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.
وجاءت حصيلة الذهب "أميرة البشر (51) كجم، وعبدالعزيز شبعاني (61)، وعبدالمحسن الشويبي (65)"، ونال الفضة "صباح عسيري (33)، وهديل إبراهيم (47)، وميرال مطر (+59)، ومحمد السرحاني (41، والبرونز كان من نصيب "نايف حكمي وحمد الشنيفي في وزن (45، 53)".
وعلى صعيد درجة الشباب، توشح الذهب لاتين مثنى (55 ) كجم، وعبدالله المشرف (45)، عيسى مجرشي (59)، أحمد بن قاسم (68)، ونال الفضة احمد الحسن (+78)، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب عبدالرحمن الشهراني وراكان آل سلمه وإبراهيم آل هادي وأنس القرنوس في أوزان (48، 51، 55، 73).
وكان الأخضر السعودي قد تجهز لهذه البطولة بمعسكر داخلي بمدينة أبها بدأ من غرة إبريل لمدة (9) أيام، وأشرف على الجهاز الفني الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، وإدارياً ناصر القحطاني (مدير المنتخبات) ومحمد كعبي وضحى بن رشيد.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة المنتخب السعودي ورئيس الاتحاد العميد شداد بن طالع العمري بالإنجاز، واصفاً إياه بأنه انطلاقة مهمة نحو آفاق أرحب، وقال: "معنويات لاعبي المنتخب تعانق السماء، لأننا نجحنا في ترك بصمة كبيرة في بطولة إقليمية والهدف القمة العالمية خلال المشاركات المقبلة".
وأضاف: الالتزام عنوان الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين، وظهرنا بمستوى مشرف ولم تكتمل قصة النجاح ونهدف للقمة في كل المشاركات، وهو مؤشر بأننا نملك قدرات عالية من لاعبين ولاعبات، لهم مستقبل رائع، والميداليات الـ 18 مفتاح مهم لمجد آخر في البطولات المقبلة بروح ومعنويات عالية، ويتعين علينا توجيه الشكر والثناء على جهود اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، والأكيد كل فرد من البعثة قدم ما لديه من جهد وتركيز وطاقة، من أجل الظهور بمستوى مشرف.