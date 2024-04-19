"معانقة السماء".. 18 ميدالية يحصدها شباب وناشئي أخضر التايكوندو بـ"الألعاب الخليجية"

وأضاف: الالتزام عنوان الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين، وظهرنا بمستوى مشرف ولم تكتمل قصة النجاح ونهدف للقمة في كل المشاركات، وهو مؤشر بأننا نملك قدرات عالية من لاعبين ولاعبات، لهم مستقبل رائع، والميداليات الـ 18 مفتاح مهم لمجد آخر في البطولات المقبلة بروح ومعنويات عالية، ويتعين علينا توجيه الشكر والثناء على جهود اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، والأكيد كل فرد من البعثة قدم ما لديه من جهد وتركيز وطاقة، من أجل الظهور بمستوى مشرف.